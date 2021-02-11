وزيرة التضامن تسلم صيادات كفر الشيخ شباكا وبدلا واقية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، 20 سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ، شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

القباج: إتاحة برنامج «تكافل وكرامة» للصيادين خلال شهور الزريعة

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصيادين وتأمينهم، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز.

وأضافت نيفين القباج أنها التقت عددا من السيدات اللاتي تعملن في مجال الصيد خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة على أن المبادرة الرئاسية «بر أمان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لدعم الصيادين، حيث تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق «تحيا مصر» بهدف دعم فئة صغار الصيادين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع صندوق «تحيا مصر» لإنتاج بدل للصيادين، والتوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كي لا يتعرضون للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

وزيرة التضامن: نسعى لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز

وأبدت نيفين القباج فخرها بالمرأة العاملة في مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن على بدلة الصيد والشباك والقارب، وأكدت إتاحة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لهم خلال أشهر الزريعة، بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وبرامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدني، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.

واستمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات في مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، حيث وجهوا الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالصيادين، وحرص وزيرة التضامن على توفير كل سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة، لسداد حصة الصياد في اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وتفعيل دور شركات أدوات الصيد في توفير المعدات بأسعار مخفضة.

واستعرض بعض الحضور، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجههم في المهنة ومن بينها تسويق الإنتاج من الصيد، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.