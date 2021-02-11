عاجل.. السيطرة على حريق خزان بترول عجرود وبدء أعمال التبريد

قالت مصادر أمنية بمحافظة السويس، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة وإخماد حريق «خزان عجرود» في محافظة السويس، الذي اشتعل عصر اليوم الخميس.

وأضافت المصادر، أن القوات الحماية المدنية استخدمت «الفوم» للسيطرة على الحريق، فيما يجري رجال الإطفاء الآن أعمال التبريد بجسم الخزان بالكامل.

وأكدت المصادر، أن الحريق شب في الخزان أثناء إجراء بعض الاختبارات له، خاصة أنه حديث الإنشاء.

ونفت مصادر مسؤولة بالبترول، وجود مواد كيميائية داخل الخزان، مشيرة إلى أنه تم تفريغ الخزان من المياه أمس، وعمل تجربة بدائية له اليوم الخميس، تمهيدا لتشغيله.

وأضافت: «الدخان الأسود بسبب وجود بقايا للمواد البترولية في الخزان وحال وجود أو ملء الخزان بالمواد المشتعلة، كانت ستخرج ألسنة اللهب بشكل أكبر بكثير».

وقالت مصادر بمحافظة السويس، إن عدد المصابين في خزان عجرود وصل 12 شخصا مصابين باختناقات، إثر اشتعال النيران في الخزان.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل 9 مصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السويس العام، فيما تم إجراء الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين في مكان الحادث.

ودفع مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ12 سيارة اسعاف في عمليات اجلاء المصابين في حادث خزان عجرود والذي شب حريق به عصر اليوم الخميس.

وتفقد المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول منذ قليل، مكان حادث حريق مستودع عجرود قرب الكيلو 109 بعجرود، يرافقه اللواء عمرو الشربينى مدير أمن الهيئة.