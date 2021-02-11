«الصحة» تطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بمحافظتين غدا: بالمجان

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، غدًا الجمعة وبعد غد السبت، للكشف والعلاج مجانًا بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشمل التخصصات الطبية التي ستتضمنها القافلة (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و77 ألف مواطن

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجهوداتها في مبادرة «حياة كريمة» عام 2020، وقالت المبادرة إنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و77 ألفًا و19 مواطنًا، كما تم إجراء 156 ألفًا و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة، كما تم تقديم الخدمة الطبية من خلال 1080 قافلة.

وأضافت الوزارة، فى تقرير إحصائي لها، أنه تم عقد 227 ألفًا و862 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 13 ألفًا و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.

رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى المحافظات

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية والإجابة عليها، ومن هذه المواقع الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم تطبيق «واتس آب» على الرقم (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

تقديم الخدمات الطبية المجانية في المناطق النائية والمحرومة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.