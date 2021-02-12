مديرية التنظيم والإدارة بجنوب سيناء تفتح باب النقل أو الندب بها

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بجنوب سيناء، أمس الخميس، عن فتح باب الندب أو النقل إليها للموظفين العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء، والوحدات المحلية، وجميع المديريات الخدمية من داخل المحافظة أو خارجها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى فتح الندب للعاملين إلى مديرية التنظيم والإدارة، لسد العجز في التخصصات الخاصة بالمجموعة النوعية التخصصية، و المجموعة النوعية المكتبية، والمجموعة النوعية للخدمات المعاونة، والمجموعة النوعية الحرفية حركة ونقل.

وأوضح المحافظ في تصريح له، أن من يرغب في الندب أو الانتقال عليه التقدم بطلب لمدير مديرية التنظيم والإدارة، مرفقًا به بيانات حالة وظيفية حديثة من واقع ملف الخدمة، وموافقة جهة العمل الأصلية على الندب، وذلك بمبنى مديرية التنظيم والإدارة بمدينة طور سيناء.

وكان قد التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سبل التغلب على نقص العمالة بجنوب سيناء، بحضور إسماعيل محمد، مدير الموارد البشرية، وصلاح أبو زيد، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء، إمكانية نقل الموظفين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة الثلاث دفعات إلى الموازنة العامة للدولة، على أن يكون ذلك ليس بالفصل المستقل «الحسابات والصناديق الخاصة»، حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم من «نقل / ندب /ضم مدة خبرة»، وأيضا بما يوفر على الصناديق والحسابات الخاصة أجورهم السنوية والتي تبلغ 50 مليون جنيه يمكن الاستفادة منها في المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه جارى دراسة هذا الشأن، وصدور كتاب دوري يتيح لهذه العمالة الحصول على حقوقهم، كما جرى خلال اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بعمالة جديدة في ظل عدم وجود تعيينات في الوقت الحالي.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بتطبيق قرار وزير التخطيط رقم 125 لعام 2018، بالتعاقد مع بعض التخصصات الملحة، كالمهندسين والباحثين القانونيين، كما طالب المحافظ بإيفاد لجنة متخصصة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، للمساهمة في الانتهاء من اعداد المعدلات والمقررات الوظيفية، واعداد الهياكل التنظيمية للديوان العام ومديريات الخدمات، وفقا لقانون الخدمة الوطنية 81 لعام 2016 ، ولائحته التنفيذية، واستجاب رئيس الجهاز للمطلب ووجه بإيفادها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المحافظة.