حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يتمتعون بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، وهم عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

فينوس بمنزل الحب تدفعك للاقتراب ممن تحب وتعدك بأوقات ممتعة.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة التونسية درة.