حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، ويهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء والناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، وهي من مواليد 1 أكتوبر.