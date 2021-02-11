رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى الطلاب من متحدي الإعاقة

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، باجتهاد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، الأربعاء: أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم في قلب وعقل مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قد قطع اجتماعه مع عدد من قيادات الجامعة، فور علمه بوجود طالبين من ذوي الهمم بالجامعة؛ قَدِمَا لتسلم كراسٍ مجهزة لهما، الأول جاء من المنوفية، والثاني من الشرقية؛ ونزل إليهما وتحدث معهما، ثم طلب إحضار مصحفين، وأهدى لكل منهما مصحفا، ناصحًا لهما بالجد والاجتهاد.

واستفسر رئيس الجامعة عن إجراءات تسلم الكرسي المجهزة لكل منهما، فأجاب أولياء الأمور بأنهما وجدا الرعاية والعناية منذ اللحظة الأولى لقدومهما، وجهوا الشكر لإدارة الجامعة، وخصوا بالشكر الإدارة العامة الطبية بالجامعة، التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطالبين، كما وجهوا الشكر للإدارة العامة لرعاية الطلاب، التي كانت تتواصل معهما على مدار الساعة حتى انتهت الإجراءات، وأبلغتهما بموعد تسلم الكرسي.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى طلاب جامعة الأزهر من ذوي القدرات الفائقة، في مختلف الكليات.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طالب أصول الدين بالقاهرة

وخلال لقائه بأحمد محروس، الطالب بكلية أصول الدين بالقاهرة، أكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تفتخر بأبنائها المكفوفين من ذوي الهمم؛ فهم يجتهدون ويصلون لأعلى المناصب داخل مؤسسة الأزهر؛ فمنهم من وصل لعضوية هيئة كبار العلماء.

وقرر المحرصاوي إعفاء أحمد من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب؛ تقديرًا لإتقانه حفظ القرآن الكريم، كما أشار إلى أن الجامعة ستوفر له ما يحتاجه من متطلبات معيشية، وأدوات تعليمية، ومكافأة مالية، وأن لجنة البيئة سستكفل بتوفير مرافق له في الامتحانات، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تهتم بهذه الفئة المتميزة من الطلاب، التي تسعى إلى تحقيق النجاح والتمييز في جميع المجالات العلمية.

من ناحية أخرى أهدى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الطالب أحمد محروس؛ مكافأةً ماليةً؛ تقديرًا لموهبته في تجويد القرآن، مشيدًا بمستواه العلمي، واصفًا إياه بأنه من النماذج الأزهرية المضيئة.