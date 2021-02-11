لقاء الخميسي قبل حفلها بساقية الصاوي: سأغني لـ فيروز ومنير وفضل شاكر

تحيي النجمة لقاء الخميسي، حفلاً غنائياً داخل قاعة النهر بساقية الصاوي، بعد قليل، بحضور عدد كبير من جمهورها.

وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ستقدم باقة من أجمل أغنيات السيدة فيروز، فضلاً عن غنائها عدد من الأغنيات لكل من، فضل شاكر ومروان خوري ومحمد منير، مضيفة: «سأقدم أغنية عراقية أيضا».

وأوضحت لقاء الخميسي، أنها ستغني على مدار ساعتين، إذ ستقدم عدد من أغاني المطربين سالفي الذكر، وسيتخلل غنائها فواصل موسيقية، أحدهما سيكون قبل صعودها إلى خشية المسرح، بحسب قولها.

وشددت لقاء على أن الحفل مُقام وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ أن مكان الحفل في الهواء الطلق، وهناك تباعد اجتماعي ما بين المقاعد، فضلاً عن ارتداء الجمهور للكمامات الطبية.

ونشرت لقاء الخميسي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهاردة».