لقاء الخميسي عن حفلها بساقية الصاوي: سنطبق الإجراءات الاحترازية

أجرت النجمة لقاء الخميسي بروفات داخل أحد أستوديوهات الصوت بالدقي، استعداداً لحفلها الغنائي المقرر إقامته، الخميس المقبل، داخل ساقية الصاوي.

حلم الغناء

وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنها متشوقة للغاية لهذا الحفل رغم توترها وشعورها بالخوف، وأضافت: «أحب الموسيقي والغناء منذ نعومة أظافري، بحكم انتمائي لعائلة فنية تعمل بالمجال الموسيقي، إذ أن جدي ووالدي وأعمامي كانوا موسيقيين وملحنين، فضلاً عن كون شقيقي هيثم الخميسي مؤلف موسيقي من الأساس».

وأوضحت، لا أصنف نفسي كمطربة وإنما ممثلة تؤدي الأغاني بشكل جيد، وأنا كنت أحلم بخوضي لتجربة الغناء قبل عملي بالتمثيل، إلا أن مهنتي الحالية أخذتني بعيداً عن حلمي الأساسي.

وحول الإجراءات الاحترازية المقرر إتباعها أثناء حفلها الغنائي المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، قالت: الحفل سُيقام داخل مكان مفتوح داخل الساقية، وسيكون هناك تباعد اجتماعي بين الكراسي، فضلاً عن ارتداء الجمهور للكمامات الطبية، وعن نفسي أري أن الفنان يستمد طاقته من الجمهور وتفاعله معه.

إجازة مفتوحة

وفي سياق مختلف، كشفت لقاء الخميسي عن تعاقدها علي المشاركة في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة» أمام الفنان شريف منير، والمقرر عرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، لافتة إلي أن مسلسلها ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من سميحة أيوب، مراد مكرم، كريم أبوزيد، دنيا ماهر، هشام إسماعيل، كريم أبوزيد، نورهان، ملك قورة وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.