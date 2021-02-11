«دمياط الجديدة» يشن حملات لغلق وتشميع المحال غير المرخصة

كشف المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التي تعمل دون تراخيص، والبدرومات المخالفة بالأحياء «الثالث والخامس» بمدينة دمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات التنمية، والتراخيص والتشغيل وأمن الجهاز، وشرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع، وتم فصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.

المهندس رجب: الغلق يأتي لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق يأتي لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرا المخالفين من فض الشمع، وإعادة فتح المنشأة، إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية المقررة في هذا الشأن.

وشدد رجب، على أن الحملات مستمرة بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

رفع كفاءة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية لعملية رفع كفاءة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة وطريق امتداد «أ٢» بطول «٨٢٠» متر وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديدة لتحقيق السيولة المرورية، في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

اتخاذ الإجراءات الوقائية بالمشروعات للحد من انتشار فيروس كورونا

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة جميع العالمين بمواقع العمل المختلفة.

تنفيذ خطة الدولة الشاملة للإنتهاء من المشروعات

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة ولتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة بالمدينة.