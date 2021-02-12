مدينة 6 أكتوبر تمد مهلة حجز المقابر لنهاية مارس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب الحجز لـ1117 مقبرة جاهزة، بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك للمسلمين قاطني مدن 6 أكتوبر، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد، ومحافظة الجيزة.

ويتم الطرح وفقًا لنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية مد فترة الحجز من 21 فبراير 2021 إلى 31 مارس 2021.

وتتضمن شروط الحصول على مقبرة ضمن الطرح، يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا، «مواطن مصري الجنسية»، وليس شخصًا معنويًا «شركة - مؤسسة».

كما يجب أن يكون من قاطني إحدى مدن «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، ومحافظة الجيزة وضواحيها.

وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى – أرض»، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط.

ولا يحق للأسرة الواحدة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

ويلتزم المتقدم للحجز بسداد دفعه الحجز، وذلك عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ 33.6 ألف جنيه باقي قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمو وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد «1%» مصاريف إدارية + «0.5%» مجلس أمناء.

وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.