رئيس «مدينة 6 أكتوبر»: كسر ماسورة المياه في المحور حدث بشكل مفاجئ

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه كان موجودا في موقع الكسر الخاص بماسورة مياه على المحور، موضحا أن الكسر حدث الساعة السادسة والنصف عصرا في خط مياه نقية، موضحا أن الكسر في ماسورة حجمها 800 مللي، وحدث بشكل مفاجئ، وبالتحديد عند منطقة «هايبر وان».

وأضاف «الشربيني» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن المياه المتدفقة كانت أكثر من القدرة الاستيعابية للبالوعات، وتم تقديم الدعم بسيارات شفط المياه والسيول، وتم شفط حوالي 60% من المياه، وفتح الطريق بنسبة 70%، أما الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى مناطق الشيخ زايد، و6 أكتوبر، مستمر في الحركة ولا يوجد فيه أي عطل.

إتاحة 5 حارات

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنهم نجحوا في إتاحة 5 حارات مرورية، والطريق البطئ هو الذي يوجد به إعاقة جزئية وجار سحب المياه، مشيرا إلى أنه سيتم شفط المياه كلها خلال ساعة، وبعدها سيتم الكشف على العطل، لمعرفة السبب.

وشدد على أن الخط الذي حدث به انقطاع في المياه يغذي منطقة «نيو جيزة»، وأبورواش، وقد يؤدي إلى انقطاع جزئي في هذه المناطق، ولكن باقي المناطق لا يوجد بها أي انقطاع في المياه.

كسر في ماسورة المياه

وحدث كسر في ماسورة مياه ضخمة على طريق المحور، بالقرب من «هايبر وان»، حيث أدى تراكم المياه إلى تعطيل حركة المرور بشكل تام، كما اضطرت أجهزة الأمن ومرور الجيزة لغلق الطريق (المحور) والبحث عن طرق بديلة للذاهبين إلى مدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر أمنية إن فرق الصيانة في محافظة الجيزة تواصل أعمال تصليح الماسورة، تمهيدًا لتخفيف حالة الزحام وشفط المياه من على الطريق.