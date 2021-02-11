خالد الجندي: رحمة الله تشمل الملحد والبوذي.. ويخفف عنهم عذاب النار

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إن الله قال في الأية 56 من سورة آل عمران التي يقول فيها الله «فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ»، تدل على أن التعذيب في النار متدرج، فهناك أناس سيعذبون بشكل شديد، وآخرين سينالون عذاب قليل.

الجنة بها تكريم متدرج والنار فيها تعذيب متدرج

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن الجنة بها تكريم متدرج، وكذلك النار فيها تعذيب متدرج، لكن هناك بعض الأشخاص يرحمهم الله، وهذا ما ورد في الآثر، أن أبو لهب سيخفف عنه العذاب يوم الإثنين، لأنه كان مسرورا بميلاد النبي محمد في يوم إثنين.

النص القرآني يوضح أن هناك تخفيف عن العذاب في النار

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «النص القرآني قال إن هناك أفراد لن يتم تخفيف العذاب عنهم وهذا التخفيف يسمى الرحمة وهي تشمل الكافر والمؤمن في النا، وهناك بعض الجهلة يقولون أن الرحمة فقط للمؤمنين وهذا خاطئ وأولئك الأشخاص أصحاب العقول الضيقة».

الملحدين مش هيخرجوا من النار لكن ممكن ربنا يخفف عنهم العذاب في النار

وواصل: «هنتكلم عن كفار وملحدين مش هيخرجوا من النار بس ممكن يرحمهم ربنا من العذاب ويخففوا عنهم، ولما تلاقي واحد ملحد لا يؤمن بوجود الله أو بوذي يعبد بقرة في الهند لكن يبنى مستشفيات ويخترع مصل ضد كورونا».

واستطرد: «مخترعين أدوات الترفيه حولك ممكن يترحموا في النار لأنهم عملوا صالحات دون إيمان والرحمة في القرآن تشمل تخفيف العذاب في النار مع عدم الخروج من النار».