مدرس مناعة: كورونا سيتحول لفيروس موسمي ما يستلزم تطوير اللقاح سنويا

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، إنه مع زيادة عدد طفرات كورونا، سيحدث فقدان لأجزاء مهمة لبروتين الأشواك، التي تستهدفها جهاز المناعة، وهذا لا يحدث بصورة كاملة، حجم بروتين الأشواك ليس كبير، والتحورات التي تحدث فيه تحدث فقدان لأجزاء مهمة به.

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، وهناك طفرات كثيرة حدثت لكن أهمها سلالة جهاز جنوب أفريقيا، وحتى الآن الفاعلية انخفضت بنسبة كبيرة، قرابة 50%، ولكن المهم أن كل اللقاحات مازالت فعالة في تقليل الأعراض الشديدة أو الحاجة لدخول للمستشفى وهذا شيء هام.

ولفت إلى أنه على التوازي، أكسفور أو غيرها، بدأت في الجيل الثاني للقاحات، ويعتمد على التركيب الجيني للسلالة الجديدة لتطوير اللقاح، والجانب الذي قد يكون جيد، بأن كورونا بدأ في نهايات 2019، وبعد مرور 14 شهرا للوصول، لتحور كبير لا يعد شيء سريع مقارنة بفيروسات أخرى مثل الإنفونزا، وعلى أسوء الاحتمالات سيكون كورونا مُوسمي، ما يضطر ذلك لتطوير اللقاح سنويا، وهذه ستكون عملية أسهل من اكتشاف اللقاح، وتستغرف من 6 لـ7 أسابيع.