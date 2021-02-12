قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم يوما رياضيا لتشجيع الفتيات على الرياضة

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المحافظة، أمس الخميس، يوماً رياضياً، بميدان العلوم، في إطار اليوم الدولي للمرأة والفتاة الموافق 11 فبراير من كل عام، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

وقالت مقرر الفرع، إن ذلك للاحتفال بدور المرأة والفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث تسعى الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفة أنه جرى تنظيم اليوم الرياضي، للفتيات والسيدات بمركز شباب شنو، بحضور هويدا بلتاجي، عضوة الفرع وذلك بهدف إدخال البهجة والفرحة على السيدات وتشجيعهن على ممارسة جميع حقوقهن ومنها الرياضة.

وفي وقت سابق، نظم فرع المجلس القومي، بالتعاون مع فرع ثقافة فوة، ورشة أشغال يدوية للمرأة لتعليم التطريز بخيوط السيرما وذلك بقصر ثقافة فوه، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما نظم يوما توعويا ضد ختان الإناث، وذلك بحضور سوسن هيبه، وفريدة المزين، وماجدة عمر، وهالة نصر، عضوات الفرع، حيث جرى عمل توعية عن مخاطر وأضرار الختان في إطار اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، حيث تم توعية عدد من طالبات الجامعة بالإضافة إلى مجموعة من السيدات البائعات بأضرار ختان الإناث سواء النفسية أو الجسدية، وتم التأكيد على العقوبات التي فرضها القانون المصري في هذا الشأن.

كما جرت الإشارة خلال الندوة بشكل موجز إلى قصة «بدور» البنت التي ظلت تعاني بسبب الختان إلى أن أودي بحياتها، وتم التأكيد على أهمية توعية المحيطين بهن بأضرار الختان بالإضافة إلى توجيههن للإبلاغ عن أي حالة تتعرض للختان من خلال الاتصال برقم الخط الساخن أو التوجه لفرع المجلس.