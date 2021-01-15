قومي المرأة بكفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية: نموذج إيجابي يحتذى

أشاد فرع المجلس القومي للمرأه بكفر الشيخ، بطالبات كلية الترلبية النوعية، اللاتي يشاركن في تجميل وتطوير مدينة كفر الشيخ، كأحد مشروعات التخرج، مؤكدا أنهن نموذج إيجابي يحتذى به للفتيات، والمبادرات المجتمعية الايجابية التي تقوم بها المرأه بالمحافظة.

وقال المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، إن الفتيات يقومن بتجميل طرقات المحافظة، من خلال الرسم على الجدران والأشجار والأعمدة، مع اتباعهن كل الإجراءات الاحترازية، ما أعطى مشهدا مميزا للشوارع داخل المحافظة، بالإضافة إلى الرسالة التي عكستها تلك المبادرة، من أهمية المشاركة المجتمعية للشابات بالمحافظة.

وقامت الدكتورة هالة نصر عضوة الفرع برصد الطالبات أثناء الرسم وتجميل طرقات المحافظة، وذلك في إطار دعم النماذج الشابه التي من شأنها التحفيز على أهمية المشاركة المجتمعية ودعم وتنمية المجتمع.

وأكدت الطالبات، انهن يفخرن بما يقمن به من تجميل للمحافظة لأنه يجب على كل فرد ان يقدم ما لديه من إمكانات كي يشارك في تنمية ودعم المجتمع حيث أن نجاح المجتمع يبدأ من نجاح ودعم الأفراد ومشاركتهم الفعاله والبناءة في المجتمع . من جانبها أشادت الكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، بالطالبات وحماسهن تجاه وطنهن، مؤكدة أن إدارة الكليه تدعمهن وتتابع عملهن بشكل مستمر، كما انهن يشعرن بسعاده أثناء القيام بتجميل طرقات المحافظة وأنه يجب استغلال طاقات الشابات وتشجيعهن للقيام بمثل هذه المبادرات المجتمعية.

فيما أكد فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، على فخره بهذه النماذج الشابة التي رسمت صوره جديده من صور النجاح والتميز والعطاء ودعم المجتمع التي تجسدها المرأة المصرية.

يذكر أن الفتيات جملن عددا من شوارع وأسوار مدارس عاصمة المحافظة، في إطار مشروعات التخرج الخاصة بهن، وأنهن جملن مدينة مصيف بلطيم العام الماضي، ضمن مشروعات التخرج.