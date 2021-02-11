محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة في سخا  

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، في جولة مساء اليوم الخميس، رافقه خلالها نائبه عمرو البشبيشى، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير، ووضع بلاط الانترلوك، وإقامة البوابات، والإنتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة، دون تكلفة على الأهالي، وكذا إقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمسار العائلة المقدسة، حيث تم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، باعتبارها منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف المحافظ أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من مختلف دول العالم مستقبلاً، لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي، الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هدية لأهالي كفر الشيخ بعد انتظار طال 20 عاماً.

وفي وقت سابق، ناقش محافظ كفر الشيخ مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا، مع المهندس عادل الجندي، رئيس وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لتنشيط السياحة الدينية، وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع.

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية في مصر، خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة المقدسة، واعتماده كأيقونة حج.

ويمثل مسار العائلة المقدسة نقاط توقف للعائلة خلال رحلة هروبها إلى مصر، حيث يمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح في الشمال الشرقي عبر منطقة الدلتا، ثم القاهرة، ويعد أطول مسار حج في العالم بدولة واحدة.