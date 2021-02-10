محافظ كفر الشيخ يسلم 18 وحدة سكنية للمستحقين بقلين «صور»

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، الوحدات السكنية وعددها 18 وحدة سكنية للمستحقين بمدينة قلين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

إنشاء 42عمارة سكنية بـ552وحدة

قال محافظ كفر الشيخ، إن عدد العمارات التي تم إنشاؤها 24 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، تم تسكين 160وحدة منها، وتسليم 18 وحدة سكنية للمستحقين اليوم ، مُشيراً إلى أن القيادة السياسية مُهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، منوهاً إلى أن هذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية فى مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريباً.

وتفقد المحافظ أسطح الوحدات السكنية، للتعرف على مدى كفاءتها، والاطمئنان على الوحدات التى يتسلمها المواطنون، كما قرر إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها، لتوفير احتياجات الأسر من مواد غذائية وغيرها، وتوفير وسيلة المواصلات لها، وتوفير كافة الخدمات للأهالي.

وهنأ المحافظ، المُستحقين، قائلاً: «من حق كل مواطن الحصول على مسكن يُوفر له حياة كريمة»، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وكان المحافظ، أعلن عن قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعي، التي دامت لأكثر من 17 سنة، مؤكدا أن مساحات الأراضي التي ستقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي تمت الموافقة عليها، لتنتهي مشكلة حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ.

وأكد، أنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الإجتماعي إلا بعد وصول المعدات للموقع الذي تمت الموافقة عليه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة المحافظة، مشيرا إلى أن الشركة المسؤولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، وجارٍ حل مشاكل الإسكان بالمراكز.