المدارس الخاصة توجه رسالة تحذير لأولياء الأمور قبل ساعات من مؤتمر الوزير

وجهت العديد من المدارس الخاصة والدولية، رسالة عاجلة إلى جميع أولياء الأمور، قبل ساعات قليلة من إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل آليات عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، وخطة تدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، في ظل تفشي جائحة كورونا، مهددة باتخاذ قرارات عقابية بنقل الطلاب إلى مدارس حكومية، حال تجاهل أولياء الأمور دفع المصروفات الدراسية.

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّ على أولياء الأمور سرعة تسديد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية يختلف من مدرسة خاصة لأخرى، وفقًا للائحة الداخلية لكل مدرسة، والتي تُحدد أيضًا قيمة القسط، موضحا أنّ الموعد النهائي لسداد القسط الثاني من المصروفات أمام أولياء الأمور، يكون شهر فبراير الجاري وحتى مارس، وفقا لغالبية المدارس الخاصة.

وأضاف بدوي، لـ«الوطن»، أنّ ولي الأمر الذي يجد صعوبة في سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية عليه التوجه لإدارة المدرسة التابع لها وعرض الأسباب والظروف التي يمر بها، ومع التأكد من صحتها يتم تأجيل السداد أو التقسيط على أكثر من دفعة حسب حالة ولي الأمر المتعثر، منوها إلى أن جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، تقوم بتسيير طريقة تسديد المصروفات الدراسية، في ظل الظروف الحالية التى يمر بها جميع الشعب المصري بسبب جائحة كورونا.

وأشار بدوي، إلى أنّ بعض أولياء أمور طلاب المدارس يقطعون علاقتهم تمامًا مع المدارس بشأن سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، وهو ما لا يصح على الإطلاق، لأنّها علاقة تعاقدية بين المدرسة وولي الأمر، وعليه الالتزام بدفع المصروفات، منوها إلى أن جميع المدارس الخاصة عليها التزامات، موضحا أن حال عودة الطلاب للمدارس سيتم تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل مشاوراتها لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، وكيفية بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرارات رسمية بخصوص إلغاء الامتحانات وتأجيل الفصل الدراسي الثاني، منوها إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لاستكمال الدراسة في ظل تحديات جائحة كورونا.