لميس الحديدي: فخورة إني أهلاوية.. الله عليكم يا أبطال

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الجماهير بإحراز النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، وذلك على حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، قائلة: «الله عليكم يا أبطال فخورة بيكم.. فخورة إني أهلاوية، احنا مش بس بطل أفريقيا، احنا ثالث أفضل فريق في العالم».

وتابعت: «شناوي البطل، أيمن اشرف، محمد هاني خط الدفاع العظيم.. فريق كبير.. فريق عظيم.. بجد فرحتوا مصر كلها».

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المدينة التعليمية، في إطار تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2021، وبعدها اتجه الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي.