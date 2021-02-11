بريد الوطن.. بنك المستريح.. وضياع أموال المودعين

فى البداية أتقدم بالشكر للأستاذ والكاتب الفاضل خالد منتصر على مقاله «لماذا يظهر المستريحون؟» بجريدة الوطن، لقد أفاض سيادته فى تحليل وشرح ما يحدث من «المستريحين»، وخاصة بعد مستريح المنيا، الذى جمع ملياراً ونصف مليار جنيه من قرى مغاغة وبنى مزار، ويظهر فى المقدمة أحد العمد الذى أودع مبلغ 53 مليون جنيه ببنك مستريح المنيا.

لا تعقيب على المقال، لكنى متضامن معه فى تحليله، وبعد إذنه لا بد من سرعة مراجعة إذا كان مبلغ كهذا موجوداً ببقعة صغيرة فى محافظة فلا بد من طرق استثمار الأموال بوضع خطط وآليات وبرامج لمشروعات جديدة للاستثمار لمن لديهم أى مبلغ، فى إطار تشريع له أبعاد تضمنها الدولة للحفاظ على المبلغ وزيادة العائد الربحى منه للمستثمر وضمان الجودة والتسويق، مع محاسبة شديدة لمن يتلاعب بعقول البسطاء، كذلك محاسبة من يسير وراء أى خدع، وهذا يأتى من خلال دراسة شاملة لكل محافظة من حيث المقومات وطبيعتها الجغرافية والتاريخية والصناعية، على أن يراعى فى ذلك المدن والقرى والتوابع، فلدى كل محافظة مقوماتها التى يمكن من خلال إيجاد مشروعات بها تحقيق اكتفاء ذاتى لها وتصدّر للمحافظات الأخرى، فيحدث اكتفاء وزيادة فى النمو الاقتصادى، وزيادة الفائدة على الودائع البنكية بما يحقق رغبة الإيداع وعدم الذهاب لبنك المستريح الذى يريح عقول أصحاب شهوة الثراء السريع دون أن يدركوا أن ودائعهم ذهبت فى ريح عاتية أو هوة سحيقة. يرحمنا ويحمينا الله من غدر الأشرار والفاسدين.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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