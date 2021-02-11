بريد الوطن.. سكوت
كتب:
بريد الوطن
09:34 م | الخميس 11 فبراير 2021
صورة تعبيرية
زى الألوان الغامقة
قبل الأوان ما يفوت
عَدّت عليّا لحظة سكوت
وكان الليل هادى زى البحر
وأنا مابآمنش لهدوء يتلوه سحر
وقلبى كان دوشة زى يوم النحر
وأنا ولا بتكلم ولا بتألم
وكإنى مُستسلم
وفى لحظة الروح وصلت للبلعوم
وقام اللسان تقلان
جيت أنده ماندهتش
جيت أقوم ماقدرتش
ماكانتش لحظة سكوت
كات لحظة الموت
أنا مُت ناقص حب
وذنبى فى قلبكم
كان واجب قبل ماأموت
تورونى حبُكم
إسراء أسعد
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