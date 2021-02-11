بريد الوطن.. سكوت

زى الألوان الغامقة

قبل الأوان ما يفوت

عَدّت عليّا لحظة سكوت

وكان الليل هادى زى البحر

وأنا مابآمنش لهدوء يتلوه سحر

وقلبى كان دوشة زى يوم النحر

وأنا ولا بتكلم ولا بتألم

وكإنى مُستسلم

وفى لحظة الروح وصلت للبلعوم

وقام اللسان تقلان

جيت أنده ماندهتش

جيت أقوم ماقدرتش

ماكانتش لحظة سكوت

كات لحظة الموت

أنا مُت ناقص حب

وذنبى فى قلبكم

كان واجب قبل ماأموت

تورونى حبُكم

إسراء أسعد

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