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محمود مسلم

بريد الوطن.. سكوت

كتب:

بريد الوطن
09:34 م | الخميس 11 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

زى الألوان الغامقة

قبل الأوان ما يفوت

عَدّت عليّا لحظة سكوت

وكان الليل هادى زى البحر

وأنا مابآمنش لهدوء يتلوه سحر

وقلبى كان دوشة زى يوم النحر

وأنا ولا بتكلم ولا بتألم

وكإنى مُستسلم

وفى لحظة الروح وصلت للبلعوم

وقام اللسان تقلان

جيت أنده ماندهتش

جيت أقوم ماقدرتش

ماكانتش لحظة سكوت

كات لحظة الموت

أنا مُت ناقص حب

وذنبى فى قلبكم

كان واجب قبل ماأموت

تورونى حبُكم

                                                                إسراء أسعد 

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