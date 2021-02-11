بريد الوطن.. «كورونا» وعمال النظافة ودور الدولة

يجتاح العالم فيروس يفرض التباعد الاجتماعى والعزلة المنزلية التى تصل إلى مرحلة الحبس الاختيارى، لكن هذه المعاناة يزيد عليها خطر الاقتراب من مصدر العدوى بالنسبة للجنود المنسيين فى أزمة كورونا، وهم عمال جمع وفرز القمامة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، سواء فى محافظة القاهرة أو فى محافظة الجيزة، أو فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، هؤلاء الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم، وواصلوا العمل ليلاً ونهاراً، ليحموا جميع إخوانهم من أفراد الشعب المصرى من كوارث بيئية، يسببها تراكم المخلفات، فى حال تقاعسوا عن أداء مهام وظيفتهم، معرضين أنفسهم لمخاطر الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض الأخرى.

هذه الفئة تخوض الحرب ضد الفيروس بكل شجاعة ممكنة فى سبيل لقمة العيش، فمنهم من يتعامل مباشرة مع القمامة فى الشوارع أو الحارات بكل ما تحمله من مسببات للأمراض، خصوصاً فيروس كورونا المستجد، الذى يهاجم العالم كله حالياً، لا تُستثنى منه دولة كبيرة أو صغيرة، متقدمة كانت أو من العالم النامى، وعمال النظافة أقل فئة بالنسبة للمرتبات فى الدولة، وعلى الحكومة أن تراعى هذه الفئة، وتحل لهم المشكلات التى يتعرضون لها، وأن تنظر لهم بعين العطف، فترفع من مرتباتهم التى يتقاضونها، حيث إن العامل فى هذه الظروف الصعبة يصبر ويتحمل لكى يقدر على توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وائل سراج

مدير الشئون الإدارية بحى الموسكى

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