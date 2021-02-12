التعليم: لن نلتفت للشائعات وعقد الامتحانات واستكمال الدراسة أمر حتمي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن ولم تلتفت للإشاعات المغرضة المتداولة حول تأجيل الامتحانات وإلغاء العام الدراسي الحالى، بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عقد الامتحانات واستكمال الدراسة أمر حتمي، موضحاً أنه لابد من تقييم جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم بالامتحانات، للحفاظ على مستقبلهم التعليمي.

وقال «شوقي»، إن الوزارة جاهزة بجميع السيناريوهات لعقد الامتحانات واستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع يومياً مستجدات فيروس كورونا، مؤكداً أن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول، وأن المنصات التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية ساعدت على استكمال شرح مناهج الفصل الدراسي الأول، بعد تعليق الدراسة بالمدارس في 3 يناير الماضي، بسبب ذروة كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ «الوطن»، بأن الوزارة تعمل طوال الوقت على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وتقديم تعليم عال الجودة لجموع الطلاب، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل آليات عقد الامتحانات وخطة الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، مؤكداً أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مهمًا الاثنين الماضى، لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت ذاته، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدًا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأكد «سعد»، أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في جميع المدارس والجامعات، قبل استئناف العملية التعليمية.