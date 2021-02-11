استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا (صور)

تابعت مديرية الصحة في محافظة الغربية، اليوم الخميس، فعاليات تلقي الأطقم الطبية أولى جرعات لقاح فيروس كورونا بمستشفى كفر الزيات العام، والتي تم تدشينها قبل أيام، بعد إعطاء إشارة بدء التطعيمات، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم حتى اليوم الخميس، تسجيل 164 فرداً من الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين، على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، مع تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات، ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مشدداً على أن التطعيمات آمنة، وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالباً المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، في إطار جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية ومديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثان طنطا، أسفرت عن ضبط 81 عبوة دواء مدرجة على الجدول الأول وتؤثر على الحالة النفسية، و8500 وحدة أدوية مسجلة،وأخرى ممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات 161000 وحدة، و12794 دواء مهرب وغير مسجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية.

وأشار إلى ورود معلومات عن مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا، وعلى الفور تم توجيه الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة لتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وشن حملة مشتركة قادتها منى شبل مدير التفتيش الصيدلي.