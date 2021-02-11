رامي رضوان عن الوثائقي «ومن آحياها»: «مشوار كبير من التطوير بربوع مصر»

«ومن آحياها».. فيلم وثائقي من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية، بمجموعة قنوات «دي إم سي»، يتناول كل الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار تنمية حياة المواطنين، عبر التخلص من المساكن العشوائية الخطرة بأنحاء الجمهورية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقا من اهتمامه المستمر والمتواصل بحياة المصريين، الأمر الذي أشار إليه الإعلامي رامي رضوان في حلقة اليوم من برنامج «مساء DMC» قائلا إن الفيلم يرصد: «مشوار كبير ونقلة كبيرة»، معلنا عرضه في الفقرة الأخيرة من البرنامج.

الفيلم الوثائقي سيرصد الرحلة الخاصة قبل وأثناء وبعد التطوير

وأضاف «رضوان»، أن الفيلم الوثائقي سيرصد هذه الرحلة الخاصة بما قبل التطوير وأثناء وبعد التطوير، في مختلف محافظات وربوع مصر، وذلك بعدما شمرت الدولة عن ساعدها لإنجاز المناطق الخطرة في مصر.

الدولة لم تدخر جهدا في هذا الطريق الصعب والمهم لتوفير حياة كريمة

وأوضح أن الدولة لم تدخر جهدا في هذا الطريق الصعب والشاق، لتوفير حياة كريمة وأفضل للمواطنين، وهو ما يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إنجازه منذ سنوات كثيرة خلت، بعدما أعلن في بداية عام 2019، إطلاقه لمبادرة «حياة كريمة»، التي لاقت استحسان لدى المواطنين، وشعر بها الجميع، عبر توفير سكن آمن، وفرص تعليمية وصحية وعمل للمواطنين.

وأكد أنه لولا جائحة فيروس كورونا، لبدأت الدولة بهذا المشروع منذ فترة كبيرة، لكن بالرغم من وجود جائحة فيروس كورونا في مرحلتها الثانية، لم يثني ذلك عزيمة القيادة السياسية، في إنجاز ذلك المشروع المهم، الذي انتظره الكثير من المواطنين، وكان أخره تطوير الريف المصري، الذي سيؤثر على حيوات الكثير من المواطنين هناك.