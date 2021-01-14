رامي رضوان يحتفل بعيد DMC الرابع: نشارك في تشكيل الوعي ومعلوماتنا حاضرة

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بعيد الميلاد الرابع لفضائية DMC، حيث قال في بداية تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»: «كل سنة وحضراتكم طيبين وهي عادة لينا وربنا ما يقطعها أننا نحتفل معكم باحتفالية القناة».

نجتهد ليكون ما نطل به على حضراتكم يكون محتوى يليق بكم

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC» والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفضائية تشرفت بوجودها وسط كافة متابعيها وأن تكون في كافة المنازل المصرية: «جميعنا بنجتهد ليكون ما يطل على حضراتكم عبر القناة يكون محتوى يليق بكم، وربنا ما يقطعها عادة أننا نحتفل كل سنة، وأي لحظة بنقدر فيها نستمتع ونتبسط مع حضراتكم مش بنحب نختصرها وبتكون فرصة كل سنة أننا نفكر نفسنا بعيد القناة».

القائمين على الفضائية دائما ما يعيدوا حساباتهم

وأوضح أن القائمين على الفضائية دائما ما يعيدوا حساباتهم ليروا ما تم تحقيقه خلال العام الماضي وما يمكن أن يتم تقديمه خلال الأعوام المقبلة لتقديم محتوى يليق بجمهور المتابعين: «رسالة DMC منذ يوم الولادة عام 2017 كانت ولازالت أن نقدم لكم من الصباح للمساء محتوى يليق بحضراتكم ويساعد في تشكيل الوعي وتكون فيه المعلومة حاضرة ومتعه واستمتاع ومتنوعه».

أبرز برامج الفضائية التي يجرى عرضها

وأكد «رضوان» أنه ومنذ بداية ظهور الفضائية ظهر عليها يوميا الوجبة الصباحية اللذيذه المبهجة عبر برنامج «8 الصبح»، والمحتوى الإخباري وأهم الأحداث الحضرة عبر نشرات الأخبار، المذاعه على شاشة DMC، وبرنامج «اليوم» والذي يقدمه محتوى إخباري جيد، ومن ثم نذهب إلى برنامج السفيرات العزيزات وهو برنامج «السفيرة عزيزة»، ثم برنامج الشيوخ الأجلاء لفضيلة الشيخ خالد الجندي ورمضان عبدالمعز في برنامج «لعلهم يفقهون»، ثم برنامج «مساء DMC»، كما اهتم الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» أبرز ما كان يخص العلم والعلماء وفيروس كورونا، وأيضا برنامج السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس باسم «صاحبة السعادة».

الموضوع كبير ومجهد وبياخد وقت

واستطرد: «يظن البعض في بعض الأحيان أن البرنامج الذي أقدمه يجرى على مدار ساعتين، ولكن هناك آليات للعمل كبرى من أجل خروج ذلك المحتوى للمشاهدين، الموضوع كبير ومجهد وبياخد وقت كبير جدا، وفي بعض الأحيان بنخطئ ودائما ما نعترف بخطئنا بكل فخر وشرف، وأحنا بنغلط وده وارد وفيه مجهود كبير جدا بنبذله وفريع العمل علشان كل كلمة تطلع في البرنامج تكون محسوبة بشكل جيد، بنكون عايزين نقول المعلومة خالصة».

قدم الشكر لرئيس القناة وفريق عمل البرنامج

وقدم الإعلامي رامي رضوان الشكر لرئيس القناة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، والاستاذ محمود التوني: «أريد أن أخص بالشكر فريق عمل برنامج مساء DMC وكل الزملاء الفنيين والمصوريين مهندسي الصوت والإضاءة والاستاذ هاني مهني على ما قدمه من ديكور رائع ومختلف في احتفالية القناة على مرور 4 سنوات على الإنطلاق، وكافة فريق معدي البرنامج، ومساعدي الأخراج».

البرنامج هو الأول في الاهتمام فور ظهور فيروس كورونا لأول مرة

وتابع: «كان البرنامج الأول في الاهتمام فور ظهور فيروس كورونا لأول مرة في ووهان، وقمنا بالتطرق إليه وإعلام المشاهدين كل ما يخص كورونا قبل تحولها لجائحة، وخصصنا في البرنامج نشرة خاصة للتوعيه وإجراءات السلامة والوقاية، وتحدثنا عن هذا الفيروس لعل وعسي أن تكون أي معلومة جديدة مفيدة لحضراتكم جميعا».