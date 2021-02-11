«الصحة» تتحرك لتصنيع لقاح كورونا محليا: مراقبة ومشوارات وتحذير

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن الوزارة تتشاور مع كثير من الشركات المصنعة للقاحات كورونا على مستوى العالم، بما فيها لقاح استرازينيكا للتصنيع محليا، وإنه فور بدء تصنيع اللقاح في مصر سيتم إعلان ذلك.

متابعة أبحاث اللقاح في الهند

أضافت «نهى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن الوزارة تتابع مع مراكز الأبحاث في الهند مراحل أبحاث اللقاح الجديد والتجارب الإكلينيكية، خاصة أن الهند بها الكثير من المراكز البحثية الكبرى، موضحة: «إحنا ماشيين في كذا اتجاه فيما يخص اللقاح الصيني أو الهندي من أجل تصنيعه في مصر».

تحذير من تفشي كورونا في رمضان

أشارت إلى أنه الفترة الماضية شهدت انخفاض أعداد مصابي كورونا، بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة توخي الحذر في موسم شهر رمضان المقبل، لعدم تفشي فيروس كورونا، بين المواطنين: «حتى اللي جالة كورونا من فترة، لازم يكون واخد باله، ووجب التنويه والحذر ويكون فيه اهتمام داخل البيوت».

بدء تجارب لقاح كورونا المصري

وأكدت مستشار وزير الصحة للأبحاث، أن هناك أبحاث تتم على اللقاحات المصرية بخطوات متتابعه، وأن مصر دخلت حاليا في المراحل الأولي من التجارب الإكلينيكية.