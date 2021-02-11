أستاذ باطنة: لقاح «سبوتنيك V» قادم بقوة ونتائجه هايلة جدا

قال أحمد سعد أستاذ أمراض الباطنة في روسيا، إن لقاح «سبوتنيك V» الروسي قادم بقوة، وجرى استخدامه، لافتا إلى أنه مسؤول عن تجهيز الأشخاص الخاضعين للقاح، في مرحلة قبل أخذهم للقاح، وبعد المرحلة الأولى والثانية وما بينهم، والنتائج الخاصة باللقاح «هايلة جدا»، لدرجة أنه جرى استخدامه مع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة أو السرطان، حيث تناولوا الجرعيتن، وأجريت لهم اختبارات معملية بعد الجرعة الثانية بـ21 يوما، وكانت هناك استجابة للجسم والمناعة، وتكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف «سعد»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن كل الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص الذين أخذوا لقاح استرازينيكا، وتعرضوا للفيروس لم يحتاجوا للذهاب للمستشفى، ما يدل أن اللقاح يقلل دخول الأشخاص في مضاعفات خطيرة، وهذه نقطة جيدة للغاية.

ولفت إلى أن لقاح سبوتنيك، جرى اختباره على السلالة أو التحور الموجود بإنجلترا، وثبت لفاعليته الكبيرة ضد التحور، ولكن بالنسبة لتحور جنوب أفريقيا، يجرى حاليا دراسته، حيث انتشار هذه السلالة محدود لذلك الدراسات تأخذ وقتا، ونظريا أخذ شخص للقاح سيحدث له فارق مقارنة لشخص لم يأخذ اللقاح، والاختلافات في التحورات الجديدة سرعة دخول الفيروس لخلايا الجسم وتكاثرها أكثر من بداية الجائحة.

قال إن أشخاص يزيد أعمارهم 80 عاما، وحصلوا على لقاح سبوتنيك، منوها بأن اللقاح يأخذه أي شخص فوق الـ18 عاما، بما فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، والاستثناءات في لقاح سبوتنيك، أن يكون الشخص مصاب بحساسية من أحد مكوناته أو الحوامل أو أحد سبق له أخذ لقاح، ودخل في مرحلة الصدمة المناعية.