مدرس علم المناعة: ظهور لقاح استرازينيكا الجديد للنور الصيف المقبل

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، إن شركة استرازينيكا عملت على جيل جديد من لقاحات كورونا منذ أكثر من شهر، ليكون أكثر فاعلية ضد السلالة المتحورة الجنوب أفريقية، وبالتالي قد يكون اللقاح جاهزا لاختبارات الأمان والاستجابة المناعية فقط، لعدم الحاجة لإعادة إجراء تجارب الفاعلية أو التجارب السريرية جميعها، لافتا إلى أنه يمكن أن يدخل اللقاح الجديد لتجربته خلال الأسبوعين المقبلين، وإنتاجه من خلال شهرين أو ثلاثة من الآن، على أن يظهر للنور خلال الصيف.

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن منظمة الصحة العالمية، اعتمدت أمس لقاح أكسفورد، ونصحت فيه باستخدامه بما فيها للسلالة الجنوب أفريقية، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الأعراض الشديدة والوفيات.

وأشار إلى أنه مع زيادة عدد طفرات كورونا، سيحدث فقدان لأجزاء مهمة لبروتين الأشواك، التي تستهدفها جهاز المناعة، وهذا لا يحدث بصورة كاملة، حجم بروتين الأشواك ليس كبير، والتحورات التي تحدث فيه تحدث فقدان لأجزاء مهمة به.

وأوضح أن هناك طفرات كثيرة حدثت، لكن أهمها سلالة جهاز جنوب أفريقيا، وحتى الآن الفاعلية انخفضت بنسبة كبيرة، قرابة 50%، لكن المهم أن كل اللقاحات ما زالت فعالة في تقليل الأعراض الشديدة، أو الحاجة لدخول للمستشفى وهذا شيء هام.