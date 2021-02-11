مادلين طبر: زوجي السابق أكثر حد «دلعني.. اتجوزنا وأنا 18 سنة»

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها درست مجال الصحافة في بداية حياتها، لأنها شغوفة بالكلمة، وتختار كلماتها دائما، ولحبها للغة العربية، مبينة أنها تحب الكتابة، ولديها غزارة على التعبير، ولها قدرة على تصحيح المقالات واختصار الأخبار، مشيرة إلى أنها شاركت في كتابة صحيفة لبنانية، وصحف أخرى، مؤكدة أنه عملها في الصحافة خدمها في تكوين علاقات قوية مع الصحفيين، مشيرة إلى زوجها السابق «أندريه الخولي»، أكثر شخص في الدنيا «دلعها».

لا أحب الصحافة القائمة على الحديث الجاد جدا

وأضافت «طبر» خلال تصريحات في فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك نوع من الصحافة يقوم على الشائعات، وصحف تقوم على الحديث الجاد جدا، وهي لا تحب هذا النوع من الأخبار، مبينة أنها لا تحب «التهزيق»، الذي يقومه بعض الإعلاميين في البرامج.

بكيت مع تامر بسيوني لهذا السبب

وتابعت «طبر»: «بكت أثناء حواري مع الإعلامي تامر بسيوني، لأنها استمعت إلى حوار قديم لم تسمعه من قبل مع الإعلامي روبير فرنجايه، الذي قال فيه الفنان عزت العلايلي إن مادلين طبر ليست بنت الجبل فقط، لكنها بنت المصريين باحترامها وفنها الراقي».

زوجي السابق أكتر حد دلعني

وواصلت: «أندريه الخولي زوجي السابق الذي كان يعمل كبير المصورين في التليفزيون اللبناني، أكتر حد في الدنيا دلعني، واتجوزنا وأنا عندي 18 سنة، ولم يقمعني بل دفعني لاستكمال الدكتوراة، لكن كان لديه عيوب لم أستطع تحملها أكثر من 7 سنوات، وأنا بنصح الستات يكونوا صبورين زيي، وأنا أعطيته فرص كثيرة، وكنت انتظر منه أن يعتذر لي عما فعله، لكنه كان يرفض الاعتراف بأخطائه، لذا يجب على الرجال الاعتراف بالخطأ والاعتذار، إذا قاموا بخطأ لأن ذلك يخفف ألم المرأة».