القصة الكاملة لطفل سفاجا مجهول النسب سموه «نور» وعائلات تتسابق لتتبناه

تسابقت أكثر من عائلة من عائلات مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر للحصول على موافقة الجهات المختصة لتبني طفل سفاجا مجهول النسب والذي تم تسميته «نور» والذي تم إيداعه إحدى دور الرعاية بعد الانتهاء من استخراج شهادة ميلاد له، بالتنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا بلاغا من الأهالي بالعثور على الطفل مجهول النسب داخل كرتونة بجوار أحد العقارات القديمة بمنطقة سفاجا البلد، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فور تلقى البلاغ تم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية ووحدة حماية الطفل، حيث تم إيداع الطفل في حضانة مستشفى سفاجا المركزى.

وتمكنت وحدة حماية الطفل من استخراج الأوراق الرسمية للطفل حيث تم استخراج شهادة ميلاد له باسم «نور» بالتنسيق بين مديرية التضامن ومكتب صحة سفاجا، وفق رقم قومي خاص بمجهولي النسب.

وأجرى مسؤلو مكتب صحة سفاجا الكشف الطبي على الطفل وإجراء جرعات التطعيم اللازمة له ومتابعة حالته الصحية طول فترة تواجده بالحضانة حتى يتم إيداعه دور الرعاية الصحية الأولية.

وتقدمت أكثر من عائلة من عائلات سفاجا للحصول على موافقة الجهات المختصة لتبني الطفل «نور» منهم من يملك أولادا ومنهم لم يرزقه الله.

وبخصوص هذا الشأن قالت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلون برعايته وتبنيه، طبقا للإجراءات القانونية تحت إشراف الجهات المختصة.

وأشادت رئيس مدينة سفاجا، بأهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وكشفت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل، أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم 126 ‪ لسنة 200‪8 وطبقا لنص المادة 23 للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تم التوصية بإيداع الطفل دار رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس، خلال فترة الرضاعة الطبيعة