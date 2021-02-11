دفاع ترامب ينفي وجود صلة مباشرة بين تصريحاته واقتحام الكونجرس

قال فريق دفاع دونالد ترامب، إن تصريحات الرئيس السابق عن تزويرالانتخابات الرئاسية، وغيرها من التصريحات الواردة في خطابه أمام أنصاره قبل أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، محمية بموجب التعديل الأول.

بينما انتقد النائب جو نيجوز، مدير المساءلة في مجلس النواب، هذا الدفاع خلال عرضه التقديمي اليوم، قائلاً إن حجتهم «مجرد إلهاء»، متابعا: «لا يجوز للكونجرس أن يضع أي قانون يحرم تأسيس ديانة، أو يحظر ممارسته بحرية؛ أو يحد من حرية الكلام، أو الصحافة؛ أو حق الشعب في التجمع السلمي هذا هو مجمل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ويرفض محامو دفاع الرئيس السابق ترامب وجود صلة «مباشرة» بين أفعال العصيان وترامب نفسه، وهي الحجة التي سيعتمدون عليها في جلسة الغد، حيث يستعدون للمناقشة أمام مجلس الشيوخ بأنه لا يوجد دليل على أن ترامب أمر أنصاره بشكل مباشر بالذهاب إلى مبنى الكابيتول وارتكاب أعمال عنف، هذا ما أشار إليه المحاميان الرئيسيان ديفيد شوين وبروس كاستور، بوضوح لشبكة «CNN» في مقابلات أجريت في مبنى الكابيتول بعد ظهر هذا اليوم.

وفي جلسة اليوم أمام مجلس الشيوخ، قال النائب تيد ليو إن افتقار ترامب إلى الندم يُظهر «أنه سيتسبب بلا شك في ضرر في المستقبل»، متابعا: «لم يعرب الرئيس ترامب عن أسفه للانتفاضة العنيفة التي اندلعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي. وهذا يرسل إشارة خاطئة تمامًا لأولئك منا الذين يدعمون جوهر مبادئنا الديمقراطية وأقسموا اليمين الدستورية».

طرح مدير المساءلة في مجلس النواب جو نيجوز، في مرافعاته الختامية، بطرح ثلاثة أسئلة رئيسية يعتقد مديرو المساءلة أنها جوهر حججهم ضد ترامب: «هل كان العنف متوقعا؟»، «هل شجع على العنف؟»، و«هل تصرف عمدا؟»، قائلا: إن الإجابة على الأسئلة يجب أن تكون نعم.

وأنهى تصريحاته بنداء أخير لأعضاء مجلس الشيوخ، قائلا: «نطلب منك بكل تواضع إدانة ترامب بالجريمة التي يرتكبها بأغلبية ساحقة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، وإذا تظاهرنا بأن هذا لم يحدث، أو ما هو أسوأ ، إذا تركنا ذلك دون إجابة ، فمن يقول إنه لن يحدث مرة أخرى؟».