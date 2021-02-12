ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول فيديو لطفلهما ممسك بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأحد الأطفال يردد خلاله بعض العبارات الخادشة وممسكًا بسلاح أبيض، يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لرصد الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص أمكن تحديد الطفل «4 سنوات» نجل كل من «صاحب مقهى له معلومات جنائية، ربة منزل، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة»، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بنشر الفيديو على سبيل الدعابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.