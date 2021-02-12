أول حكم إعدام في أمريكا بـ2021: طلب حضور قسيسه الشخصي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، إصدار أول حكم بالإعدام في العام الجديد، وفي حالة تنفيذه ستكون ولاية ألاباما، أول ولاية تنفذ حكم الإعدام هذا العام، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشر، قرارًا بوقف تنفيذ الإعدام، ليلة الخميس، لكن من المتوقع أن تستأنف الدولة.

كان من المقرر أن يتلقى «ويلي بي سميث الثالث»، البالغ من العمر 51 عاما، حقنة قاتلة في سجن جنوب ألاباما، لقتله «شارما روث جونسون» عام 1991، في برمنجهام، وقال ممثلو الادعاء إن سميث اختطف جونسون، 22 عامًا ، تحت تهديد السلاح من جهاز الصراف الآلي، وسرق منها 80 دولارًا ثم أخذها إلى مقبرة حيث أطلق عليها النار في مؤخرة رأسها، وذلك وفقا لما نشرته وكالة «أسوشيتد برس».

وأوقف قضاة الدائرة الحادية عشر الحقنة المميتة لإعطاء الوقت للنظر في ادعاءات الدفاع بأن الدولة فشلت في منح الرجل، الذي يبلغ معدل ذكاء أقل من 75، المساعدة في استمارات تؤثر على توقيت إعدامه، وعارض مكتب المدعي العام الأمر ووصفه بـ«مناورة تأخير اللحظة الأخيرة».

ورفضت محاكم الاستئناف مزاعم «سميث» بأن محاميه قدموا مساعدة غير فعالة وأنه لا ينبغي إعدامه لأنه معاق عقليًا، حيث قدر خبير في فريق الدفاع معدل ذكائه بـ64 بينما قدّره خبير الادعاء بـ72.

كما أصدرت المحكمة حكمًا منفصلاً على أسس دينية تقول إن ألاباما لا يمكنها إعدام سميث ما لم تسمح لقسيسه الشخصي بالتواجد في غرفة الإعدام.

إذا استمر التنفيذ، فسيكون الأول من قبل دولة في عام 2021 وواحد من القلائل على مستوى الولاية منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي، وبحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، لم تنفذ الولاية إعدامًا منذ 8 يوليو الماضي.

وأدانت هيئة محلفين سميث في عام 1992 في وفاة جونسون، شقيقة محقق شرطة برمنجهام.