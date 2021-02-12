محمد البرغوثي: ما حدث في تطوير العشوائيات لا يصدق

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه زار المناطق العشوائية قبل تطويرها، موضحا: «لم أكن أتخيل على الإطلاق، أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، خاصة أن المشروعات السابقة، انتهت إلى خيبات أمل كبيرة، وفوجئنا بأن موظفين وأقاربهم احتلوا المناطق السكنية التي بنيت».

تغيير حياة الناس في المشروعات الجديدة

جاء ذلك في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، لمناقشة فيلم «من أحياها»، الذي أنتجته وحدة الأفلام الوثائقية في القناة، ويتناول إنجازات الدولة في ملف العشوائيات.

وأضاف «البرغوثي»: «عندما ذهبت إلى المشروعات الجديدة التي أنشأتها الدولة، أصابتني حالة من الذهول، لأنه لأول مرة كما يقال، إن العشوائيات خلقت لتبقى، وكان من الصعب العيش فيها، ولم يكن هناك أي تصور لأي حل، وعندما حدث ما حدث في الأسمرات وغيط العنب، وروضة السيدة والمحروسة وأهالينا، وغيرها، حاولت الاهتمام بمعرفة أثر ذلك على البشر».

كيف كانت المشروعات في السابق؟

ولفت إلى أن الأطفال عندما ذهبوا للمساكن الجديدة وعاشوا بها، وفي نواديها، ظهرت مواهبهم في لعب الكرة، والرسم، وغيرها من الأمور، خاصة أن «الإنسان ابن بيئته»، وعندما تتوفر له البيئة الطيبة سيبدعون، و«مفيش حد أحسن من حد»، وهؤلاء الناس وقع عليهم ظلما اجتماعيا، ونحن حرمنا أنفسنا من الاستفادة من مواهبهم وإمكاناتهم العظيمة.

وشدد على أن المشروعات التي أنشئت في وقت سابق، يجب أن تزال، مشددا على أن هناك مشروعين متجاورين، وهما الأسمرات، ومساكن الزلزال في المقطم، ويظهر الفارق بينهما جليا، حيث إن مساكن الزلزال كان بها فسادا كبيرا في تنفيذها، ونصف من استولوا عليها لم يكونوا من المضارين، وشكلها قبيح، وجرداء ومهينة للكرامة الإنسانية، لكن حاليا (نافورة العشوائيات) أغلقت، ولن تتكرر مرة أخرى.