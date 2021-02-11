«نقلة كبيرة».. «من أحياها» وثائقي يرصد تغيير حياة المواطنين بعد توديع العشوائيات

عرض برنامج «مساء dmc»، فيلما وثائقيا، يعرض إنجازات الدولة في ملف العشوائيات، وكيف تغيرت حياة المواطنين للأفضل في الأماكن الجديدة، الفيلم يحمل اسم «من أحياها»، من إعداد وحدة الأفلام الوثائقية في شبكة قنوات «dmc».

ظهور ثمار العمل للنور

وكشف أنه في 2014 بدأ الدولة في العمل، ولمدة عامين، لتخرج المرحلة الأولى من المشروع، في صباح 30 مايو 2016، وتحمل اسم (الأسمرات)، ليتم نقل آلاف المواطنين إليها.

وقال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إنهم بدأوا في تسكين المرحلة الأولى في 2016، وتتابع تسكين المواطنين إلى أنهم سكنوا المرحلة الثانية بـ12 ألف أسرة، ثم المرحلة الثالثة حيث تم تسكين 2073 أسرة، ولأول مرة يكون هناك سكن عشوائي يرتفع لعشرة طوابق، وبه «أسانسير»، وجرى نقلهم بالفعل بـ«شنط الهدوم» كما وعدهم الرئيس، وتم توفير كل متطلبات الحياة لهم.

أما الدكتور رجب مجاهد، الاستشاري الهندسي لتطوير العشوائيات (الأسمرات)، فقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح هذا المشروع، والمدينة أصبحت برونق جميل وليست عشوائية، موضحا أنه عندما تعرضت القاهرة للسيول، فإن مدينة الأسمرات لم يكن في شوارعها نقطة مياه بعد وقت قليل.

وشدد «مجاهد»، على أنه بعد معاناة المواطنين أصبح لديهم سكن جيد، وتكليفات الرئيس كانت بالعمل وفق إطار زمني لمدة 12 شهرا فقط.

نقلة جذرية في العشوائيات

أما سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فقالت إن مصر تنقل العشوائيات نقلا جذريا، لافتة إلى أن البعض منهم تغيرت سلوكهم وعاداتهم، بعد الانتقال إلى المساكن الجديدة، ومطلوب أن عمل تهيئة اجتماعية لهم في قلب المكان الجديد.

وأكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه جرى وضع خطة والعمل عليها، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطن، وأصبح المواطنون هم من يطالبون بتطوير مناطقهم.

أهم المشروعات في نقل العشوائيات

وتطرق الفيلم، إلى مشروع «بشائر الخير»، وهو من المشروعات العملاقة، إضافة إلى مشروع «أهالينا» بإجمالي 2500 وحدة سكنية، يستفيد منها 15 ألف مواطن، ومشروع المحروسة، في القاهرة، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، يستفيد منها 30 ألف مواطن، وروضة السيدة، بإجمالي 816 وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 5 آلاف مواطن، إضافة إلى مشروعات في بورسعيد بإجمالي 8600 وحدة، ومشروعات في البحر الأحمر بإجمالي 1260 وحدة، ومشروعات جنوب سيناء بـ490 وحدة.

وأوضح الفيلم، أن المشروعات الجديدة تضمنت مجتمعات خدمية متكاملة، لعمل نقلة كبيرة في حياة المواطنين، من أجل بناء البشر وأيضا بناء الحجر.

وأكد عدد من المواطنين الذين عاشوا في هذه المناطق، أن حياتهم تغيرت، وأيضا أبنائهم اندمجوا في التعليم، والغناء، وظهرت مواهبهم.