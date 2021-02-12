ويزو لحمادة هلال: مش زعلانة منك والله.. ده جوزي معمليش أغنية

قالت الفنانة «ويزو» إنها لم تقم باتباع نظام غذائي «رجيم» الفترة الماضية، مؤكدة أنها «تعز الأكل» وتقوم بالرجيم فقط إذا كانت لا تستطيع الحركة، وهذا حدث عندما وصل وزنها إلى 170 كيلو بعد ولادة ابنها «إسماعيل».

وأضافت «ويزو» خلال استضافتها في برنامج «ليلة الخميس» المذاع على فضائية «mbc مصر»، أنها سعيدة بسماع أغنية «شوكولاته يامشكلطة ياحلوة يامقطقطة» من المطرب حمادة هلال، مؤكدا أن زوجها لم يقم بإنتاج أغنية لها قائلة: «جوزي معمليش أغنية».

وواصلت نجمة مسرح مصر: «ليه فاكرني زعلانة يا حمادة إنك بتغني الأغنية دي أو عشان بتتكلم عن الوزن والله مش زعلانة خالص، أحضنك يعني ولا إيه مفيش حاجة خالص».

واستطردت: «عملت 3 سنوات مدرسة كيمياء في المرحلة الثانوية وقدمت شخصية كابتن أنوش عن تجربة حقيقية وكنت بغني للطلاب عشان يحفظوا المعادلات الكيمائية بس أنا كان حلمي إني أبقى فنانة وحققت حلمي».

وذكرت أن ابنها اسماعيل يسمع أغنية أشرب شاي للفنانة حمادة هلال وتلفت انتباه رغم سنه الصغير 7 شهور فقط".

فيما قال الفنان حمادة هلال، إنه تعلق بالنجم محمد فوزي ويعشق أفلامه وأغانيه بجانب حبه لعبدالحليم حافظ، لكنه كان يضحك أثناء مشاهدة أفلام محمد فوزي، ويعشق أغاني الأطفال التي يقدمها الفنان الراحل، مؤكدا «كنت أتمنى تقديم شخصيته في مسلسل لكن لم يكتب التوفيق لخروج مسلسل بقيمة الفنان محمد فوزي».

وأضاف «هلال»، أنه يحب الغناء للأطفال وهذا ما دفعه لغناء «الفار السندق»، والتي لاقت نجاحا كبير بجانب أغنية «سبونج بوب» التي أصبح يرددها الأطفال في كل وقت أثناء عرض فيلم «الحب كده» بتوجيهات المخرج مجدي الهواري الذي كان زوج الفنانة غادة عادل.

وغنى «هلال» أغنية «ماما زمانها جاية» وأغنية «أشرب شاي» التي تفاعل معها جمهور حلقة «ليلة الخميس» وضيوف الحلقة كلا من الفنان حسن عبدالفتاح والفنانة ويزو والمطرب والممثل إدوارد.