سلبية مسحة حمادة هلال بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا

أجرى الفنان حمادة هلال مسحة طبية للاطمئنان على نفسه، بعد تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا قبل يومين.

وأكد «هلال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المسحة الخاصة به جاءت سلبية، رغم مخالطته لزوجته قبل إعلان مرضها، مؤكداً أن زوجته في حالة جيدة، ولم يظهر عليها أعراض شديدة.

وطالب حمادة هلال جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالشفاء عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام وكتب: «يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى».

وعلقت الفنانة إيمان العاصي، قائلة: «الله يشفيها ويطمنك عليها يا رب»، وعدد أخر من نجوم الفن متمنين لها الشفاء العاجل وأن يحفظها الله سبحانه وتعالى من الموجة الثانية من فيروس كورونا ، جاء ذلك رغم أنها كانت تراعي الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة.

وتزوج حمادة هلال، من أسماء سميح، الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية في عام 2009، وأنجب منها طفليه يوسف وراما.

طرح مؤخراً أغنية «آية من الجمال»

يذكر أن حمادة هلال، طرح مؤخرا أغنية «آية من الجمال» من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان.

من ناحية أخرى سبق وشارك حمادة هلال، فى وقت سابق عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة برفقة والدته الراحلة أثناء تواجدها فى المستشفى، داعيا لها بالرحمة، وعلق قائلاً: «الله يرحمك ويجمعني معاكى فى الجنة».

وفي سياق اَخر، عاد حمادة هلال مؤخرًا من الإمارات بعد المشاركة في عدد من الحفلات الغنائية، كما يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة.