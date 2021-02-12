عاجل.. السعودية تدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال الحوثيين الإرهابية

دعا المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، مجلس الأمن الدولي، لإدانة أعمال الحوثي الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المندوب السعودي، أن بلاده وجهت رسالة إلى المجلس بشأن انتهاكات الحوثيين.

وقال عبدالله المعلمي، إن إرهاب الحوثيين يقوض الجهود الأممية لحل سلمي في اليمن.

وأضاف المندوب السعودي، أنه يجب محاسبة الحوثيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح، «المعلمي»، أن الهجوم على «مطار أبها» عمل إرهابي ويمثل جريمة حرب.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، قال، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».