حادث مروري بأمريكا يسجل رقما قياسيا: تصادم 100 سيارة وعشرات الضحايا 

تسبب الجليد في ولاية تكساس الأمريكية في وقوع حوادث مرور خطيرة، وربما غير مسبوقة، من حيث عدد السيارات التي اصطدمت ببعض البعض، وأسفرت هذه الحوادث عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وأفادت صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» بأن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على طريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث، أمس الخميس.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.

وقال مات زافادسكي، أحد المسئوليين الصحيين، إن أشخاصا عديدين تم نقلهم في حالة حرجة، وآخرين في حالة خطيرة، والبقية يتم تقييم حالتهم.

وأكدت السلطات إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام، بسبب طبيعة الحادث وعدد السيارات التي اصطدمت ببعضها.

وقد بغلت شدة الحادث درجة دفعت الشرطة لأن تطلب من المواطنين الذين تعرضوا لحوادث ثانوية بدون إصابات أن يتحركوا بدون الاتصال بالشرطة، التي كانت منهكمة في التعامل مع الحوادث الأكبر.

وقال ممثل ولاية تكساس رامون روميرو، إن مكتبي يسأل أسألة عديدة ويطلب إجابات، ولقد قمنا بالفعل بنقاشات متعددة حول تصميم هذه الطريق الذي يشبه عنق الزجاجة، والافتقار إلى معايير الأمان به.

وأضاف روميرو، في تغريدة على تويتر: «إن هذه المآساة تستحق تحقيق فوري وشامل».

وقد سجلت السلطات الأمريكية في أماكن عديدة في هذه المنطقة حوادث تصادم عديدة طوال الليل، حدثت بها بعض الإصبابات الخطيرة، والتدمير لسيارات المدينة.

وفي أرلينجتون قالت الشرطة إنه كان يتم التعامل مع 23 حادثة، معظمها كانت على الطرق السريعة، ولاحقا أعلنت الشرطة أنها تجاوبت مع 82 حادثة، معظمها حدث على الكباري والطرق السريعة.