وفاة مصريين وإصابة آخر في حادث مروع بالكويت

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم، أن وافدين مصريين، توفيا إثر انقلاب مركبة رباعية على طريق المطلاع كيلو 33 باتجاه الجهراء في الكويت.

وأوضحت الصحيفة، أن المتوفى الأول يبلغ 46 عامًا، والثاني يبلغ 37 عامًا، فيما أصيب قائد السيارة وهو مصري أيضا عمره 26 عامًا.

وقال مصدر أمني لصحيفة «الأنباء» الكويتية، إن المتوفيين لفظا أنفاسهما داخل مستشفى الجهراء عقب وصولهما بدقائق، لافتة إلى فتح تحقيق في الحادث، وسجلت قضية انقلاب ووفاة في مخفر شرطة الجهراء.