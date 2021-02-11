الكويت تدرس فرض حظر تجول جزئي قبل الأعياد الوطنية بسبب كورونا

تدرس السلطات الصحية الكويتية فرض حظر تجول جزئي قبل حلول موعد الأعياد الوطنية بأيام، بسبب ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر أن السلطات الصحية ستقدم اليوم الخميس، تقريرا مفصّلا لمجلس الوزراء بتقييم الوضع الوبائي، والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لمنع تفشّي كورونا، الذي أصبح انتشاره مقلقا بصورة كبيرة، وفقا لما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.

من المقرر أن يضم اجتماع اللجنة الصحية في مجلس الوزراء، اليوم، وزارات الصحة والداخلية والطيران المدني، ومن المتوقّع أن يُسفر عن توصيات صحية جديدة، لافتا إلى أن كل الخيارات واردة، وسيُتخَذ أي قرار لتحقيق المصلحة العامة بلا تردد.

وأمام ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت، قال وزير الصحة باسل الصباح، إنه سيتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف ضد فيروس كورونا خلال 3 أشهر، في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.

وتابع وزير الصحة الكويتي: «في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر من السكان، بحلول شهر سبتمبر المقبل»، في إشارة إلى حالة تعطيل في توريد اللقاحات على المستوى العالمي.

وكانت الكويت قد قررت في ديسمبر الماضي، تطعيم العاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن ضد فيروس كورونا، بعد وصول أول دفعة من لقاح «فايزر».

وفرضت الحكومة الكويتية إجراءات جديدة في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، شمل غلق حدودها لمدة أسبوعين أمام غير مواطنيها، ومنع التجمعات كافة، وإغلاق جميع الأنشطة التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء، حتى الخامسة من فجر اليوم التالي.