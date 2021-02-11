شركة أنابيب البترول: السيطرة على حريق محدود في «خزان عجرود»

أكدت شركة أنابيب البترول، قبل قليل، أنه تمت السيطرة علي الحريق المحدود الذي شب داخل أحد المستودعات التابعة للشركة في منطقة عجرود بالسويس، مساء اليوم الخميس، وذلك خلال إجراء أعمال الاختبارات للمستودع، بعد الانتهاء من أعمال التوسعات.

وصرح المهندس محمد ماجد، رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ للمنطقة الجغرافية البترولية بالسويس، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة، بالتعاون مع الحماية المدنية بالسويس، ونجحت في السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وبحسب مصادر في الهيئة العامة للبترول، فإن الخزان حديث الإنشاء، وتم الإنتهاء من أعمال الدهانات الخاصة به الأسبوع الماضي، وبدء الاختبارات الخاصة به قبل 3 أيام.

وتوجه المهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول، منذ قليل، إلى مكان حادث حريق مستودع عجرود، يرافقه اللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمتابعة أثار الواقعة.

وبحسب مصادر مسئولة في محافظة السويس، فإن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصاً من العاملين بالمستودع، باختناقات مختلفة، وجميعهم في حالة صحية جيدة، حيث نقلت سيارات الإسعاف 9 منهم إلى مستشفى السويس العام.

وكشفت المصادر أن مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، دفع بـ12 سيارة إسعاف، شاركت في عمليات إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن السويس، بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من اخماده، فيما يجري رجال الحماية المدنية أعمال التبريد حالياً.