حملة نظافة شاملة في مقابر وشوارع مدينة دسوق

تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة النظافة بالمقابر بدسوق وتنظيف شوارع المقابر والارصفة الخاصة بالمقابر الخارجية ومخلفات ترميم المقابر بجميع شوارع المقابر اليوم، تحت اشراف أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة والمحاسب أحمد سلطان نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، بحضور رئيس حي جنوب وليد فاروق ونائب رئيس حي جنوب، فريد حلمى وفريق العمل من ملاحظين وعمال.

حملات نظافة بالقرى

كما تابعت ماضي، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة حيث تم تنظيم حملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وحملات رفع الاتربة من الشوارع ومن على الأرصفة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة المتراكمة والاتربة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.

جاء ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة من خلال ورديات العمل الثلاثة.

وجرى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الاشغالات و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات.

كما أجرت رئيس مركز ومدينة دسوق، جولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح؛ للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.