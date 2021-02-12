«القوى العاملة»: تعيين 192 شابا.. والتفتيش على 220 منشأة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 192 شابا، منهم 2 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 388 شابا.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث صرفت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 12 ألف جنيه لـ6 عمال لمنحة مولود جديد، و2 منح زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، و2000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2752 عاملا بإجمالي مبلغ مليونا و376 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 72 عاملا جديدا على المنظومة.

وأصدرت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب وجددت 51 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 220 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 66 شكوى عمالية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لـ7 شكاوى منهم، وتم تسوية 23 شكاوى وديا، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 30 منشأة، وإعادة التفتيش على 193 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضرا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوى.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.