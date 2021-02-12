مواعيد امتحانات التيرم الأول في جامعات مصر

تنطلق امتحانات الفصل الدارسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا خلال أيام قليلة وفقا لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم التقليدي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا فيروس.

وفي النقاط التالية تستعرض «لوطن»، مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة:

مواعيد انطلاق الامتحانات

* جامعة القاهرة: من المقرر أن تبدأ الامتحانات 20 فبراير.

* جامعة عين شمس: 22 فبراير موعد انطلاق الامتحانات.

*جامعة حلوان: 20 فبراير بداية أعمال الامتحانات.

*جامعة المنصورة: 22 فبراير.

* جامعة الإسكندرية: 21 فبراير.

*جامعة أسيوط: 22 فبراير.

*جامعة المنيا: 22 فبراير الجاري بداية الامتحانات.

* جامعة سوهاج: 20 فبراير.

*جامعة المنوفية: 20 فبراير.

*جامعة الزقازيق : 2 فبراير.

*جامعة الوادي الجديد: 20 فبراير.

*جامعة أسوان: 20 فبرير.

*جامعة كفر الشيخ: 21 فبراير.

*الجامعة البريطانية: 20 فبراير.

* الجامعة المصرية اليابانية: 20 فبراير.

* جامعة قناة السويس: 27 فبراير.

وكشف مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يجتمع الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأسبوع المقبل، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية وعضوية الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول المزمع عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجاري، مع الإطلاع على الموقف بشان مستجدات كورونا لاتخاذ القرار النهائي بشان آليات تنفيذها.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت استعدداتها لتطبيق الامتحانات تحت أي ظروف أو مستجدات تطرأ عليها، مشيرة إلى أنه جرى التدشد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوهة إلى أنه جرى التنبيه على الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي في عمليات الدخول والخروج من وإلى الجامعة وتحقيق التباعد الاجتماعي في الجلوس بين الطلاب في لجان الامتحانات.