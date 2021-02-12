إدارة الأزمات والكوارث تعلن الطوارئ استعدادا للامتحانات بجامعة بنها

أعلنت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح مدير الأزمات والكوارث بالجامعة حالة الطوارىء القصوى، استعدادا لإنهاء الفصل الدراسي الأول وامتحانات الفرق الدراسية بمختلف كليات تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها

وقال الدكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها أنه سيتم عقد اجتماع أول الأسبوع المقبل بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ونواب رئيس جامعة بنها والسكرتير العام للمحافظة ومسئولي الهلال الأحمر والحماية المدنية وعلى مستوى الوحدات والإدارات والمقررات والمدن الجامعية لمناقشة أليات التنسيق لكافة أعمال الإمتحانات.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش ورقة العمل المتعلقة بدور كل كلية في اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع مواقع إجراء الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وتحرير محاضر للمخالفين .

وأشار إلى التنسيق الكامل مع كلية الطب البشري بجامعة بنها والمستشفيات الجامعية للتعامل مع أي حالات اشتباه على 16 كلية و5 مدن جامعية وإدارة الجامعة وتوفير كافة متطلبات إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والمسحات لحالات الإشتباه بالتنسيق مع لجنة كوفيد 19

وقال راجح أنه تم تجهيز منظومة متكاملة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات التى تساعد على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات والكوارث بشكل سريع وعلمى مدروس ومن خلال أعضاء مؤهلين تأهيلا متميزا على مواجهة الأزمات والكوارث تم تدريبهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات للأزمات المحتملة ومن بينها فيروس كورونا

وتابع: «تعمل إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة طبقا للمنظومة القومية لإدارة الأزمات من خلال محاور محددة أبرزها نشر الوعي الصحي وخاصة في مجال الطب الوقائي في حال حدوث أوبئة والتأكد من وجود الإمكانيات المطلوبة للإسعافات الأولية في حال حدوث كارثة والتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة المستشفيات لوضع آلية لكيفية التعامل مع أى أزمة».

وشدد على نشر الوعي وعقد ورش العمل التدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين في هذا المجال وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الإتصال المناسبة .