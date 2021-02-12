ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟.. الأزهر يجيب

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لـ الأزهر الشريف سؤالا حول حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر.

حيث أكدت لجان الفتوى أن هناك اختلافا بين الفقهاء في هذا الشأن وأن هذا الاختلاف رحمة، فالحنفية يرون أنه إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، أما المالكية والشافعية والحنابلة، فإذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين، فهي من المسائل الخلافية فللسائل أن يأخذ بأي الرأيين شاء.

حكم إجابة الخطيب أثناء خطبة الجمعة

وفي سؤال آخر لمجمع البحوث الإسلامية حول حكم إجابة الخطيب أثناء خطبة الجمعة بالذكر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

قالت لجان الفتوى إنه إذا طلب الخطيب ممن يستمعون خطبة الجمعة أو غيرها أن يذكر االله أو يصلوا على رسول الله، فلا بأس أن يجيبوه إلى هذا ولا يعد من الكلام المنهي عنه في الصلاة، بل هو قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى وهي حضور الخطبة وسماعها، شريطة ألا يشوش على غيره؛ ولا يعكر هذا على الأمر بالإنصات، فيجب الإنصات وعدم الكلام إلى غير ذلك مما يشغل عن سماع الخطبة.

وتحشد وزارة الأوقاف منابرنا على مستوى الجمهورية والتي يقدر عددها بـ120 ألف منبر للحديث حول الصدق، حيث جاء موضوع خطبة الجمعة للحديث حول «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين».

افتتاح 33 مسجدا اليوم

ويشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية عيدها القومي اليوم الجمعة، حيث يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بمدينة المنصورة، وستكون خطبة الجمعة عن حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 30 مسجدًا جديدًا وثلاثة مساجد صيانة وترميم اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بإجمالي 33 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 880 مسجدًا حتى تاريخه.