«أعطاها بلوزة ببلاش».. تفاصيل علاقة جنسية بين صاحب محل وفتاة وقت صلاة الجمعة

«البلوزة هدية عشانك، تعالي ادخلي البروفة عشان تشوفي اللي يناسبك، فتجاوبت الفتاة مع صاحب المحل، حتى نجح في إقامة علاقة جنسية، بعد أن أغلق باب المحل الزجاجي».. بهذه الحيلة نجح صاحب محل في استدراج فتاة، خلال ذهابها لشراء بلوزة من محل ملابس حريمي في كفر الشيخ، لكن حركة الشاب والفتاة الغريبة انتبه إليها شاب من العمال في المحال المجاورة وقت غلق باب المحل، فاعتقد أن لصوصاً دخلوا محل الملابس الخاص بجاره، فأبلغ شرطة النجدة.

علاقة جنسية داخل البروفة

انتقلت قوة أمنية من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن الشاب كان في علاقة غير شرعية مع الفتاة داخل البروفة، فتم ضبطهما متلبسين، وتبين أن الشاب كان في المحل التجاري الخاص بوالدته وقت صلاة الجمعة، ونجح في إقامة العلاقة الجنسية مع الفتاة، بعد أن قدم إليها بلوزة هدية، ووعدها أن تأخذ كل ما تحتاجه بدون مقابل.

ملابس ثمن اللقاء الحميمي

اعتبر الشاب أن العلاقة الجنسية هى ثمن ما تحتاجه الفتاة من ملابس، وفهمت الفتاة تلك الرسالة، وتجاوبت مع الشاب، لكن دقائق قبل أن ينتهيا من العلاقة، كانت الشرطة فوق رأسيهما، وألقي القبض عليهما، وتم اقتيادها متلبسين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة بتهمة ممارسة الرذيلة.

التحريات: الاشتباه في سرقة المحل كشف العلاقة

كشفت تحريات المباحث أن الواقعة حدثت داخل محل ملابس في منطقة مساكن الري، أمام جامعة كفر الشيخ، وأن الفتاة لم تتهم الشاب بالاعتتداء عليها كرهاً عنها، وأقرت أنها ذهبت لشراء ملابس من المحل، وكانت أول مرة تذهب إليه، لكنها وجدت الشاب الذي عرض عليها أن تأخذ كل ما تحتاجه هدية نظير تشريفها المحل للمرة الأولى، وبدأ في مغازلتها، وشاهدها وهى ترتدي الملابس الجديدة، ثم تحسس جسدها، وأنها تجاوبت معه في لحظة ضعف منها.

ومن جانبه، قال الشاب إن الفتاة لم تعترض عندما بدأ في ملامسة مواضع حساسة من جسدها، وعندها دخلا في العلاقة الجنسية داخل البروفة، حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليهما.